يسري عبد الغني: اختبارات المقاولون العرب هدفها ضم المواهب لفرق القطاع

أكد يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب أن اختبارات الناشئين هذا الموسم تحظى باهتمام كبير من جانب إدارة النادي وتقام تحت إشراف عدد كبير من المدربين أصحاب الخبرات بهدف اختيار أفضل المواهب الصاعدة وضمها لقطاع الناشئين.



وقال رئيس قطاع الناشئين ان مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي يشدد على الاهتمام الكبير بملف اختبارات الناشئين لاختيار عناصر متميزة تدعم فرق القطاع خاصة أن مصر بها العديد من المواهب تنتظر اكتشافها وحتى تساهم في المستقبل القريب في دعم الفريق الأول في ظل سياسة النادي بتصعيد المميزين من القطاع والتشجيع المستمر من المهندس محمد عادل والكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول الذي قام بتصعيد عدد من الناشئين والدفع بهم في مباريات الدوري.

وأوضح عبد الغني أن قطاع الناشئين يسير وفق خطة للوصول لعدد كبير من المواهب وهو الهدف الذي يسعى له النادي من إقامة الاختبارات بنادي المقاولون العرب الذي يعد ثالث الأندية المصرية حصولا على البطولات وصاحب التجربة الفريدة بتصدير نجوم عالميين مثل محمد صلاح ومحمد النني.

وأبدى عبد الغني رضاه عن الأيام العشرة الأولى من الاختبارات والتي شهدت اقبالا كبيرا و كان نتيجتها اكتشاف عدد من المواهب في مختلف الأعمار السنية مؤكدا أن النادي يستقبل الناشئين للاختبار على مدار الأسبوع وحتى يوم 26 يونيو الجاري وفقا لجدول المواعيد.

و تستكمل الاختبارات وفقا لجدول المواعيد التالي.

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد /2010/2011/2012/2013/2014.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد /2005/2006/2007/2008/2009.

اختبارات 2003 بعد الامتحانات

وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.

وتستمر الاختبارات حتى يوم 26 يونيو 2023.

إقبال كبير على إختبارات المقاولون

تشهد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي المقاولون العرب إقبال كبير بعد استقبال قلعة المقاولون العرب لآلاف من الناشئين والبراعم من مختلف ربوع مصر بحثا عن فرصة في تلك القلعة التي تحظى بسمعة طيبة في مجال الاهتمام بالناشئين والبراعم.