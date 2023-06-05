القوات الأوكرانية تبدأ بالهجوم على عدة محاور

بدأت “قوات كييف” بالأعمال الهجومية على بعض المحاور، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، وذلك في ظل الهجمات الروسية المُتتالية عليها.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، في منشور على "تلجرام": "نحن نُواصل الدفاع الذي بدأنا به في 24 فبراير 2022. والعملية الدفاعية تشمل كل شيء، بما في ذلك أعمال هجومية".

وتابعت: "وبالتالي، ننتقل إلى الأعمال الهجومية على بعض المحاور".

وأضافت أن "بُؤرة العمليات القتالية لا تزال محور باخموت (أرتيوموفسك)، ونحن نتحرك هناك على جبهة واسعة إلى حد ما، ونُحقق نجاحاً، ونبسط السيطرة على المرتفعات التي تُتيح لنا السيطرة، والعدو في الموقف الدفاعي، ويسعى للحفاظ على مواقعه".

القوات الأوكرانية تبدأ بالهجوم المُضاد على 5 محاور:

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية بدأت بالهجوم المُضاد على 5 محاور مُنذ صباح 4 يونيو الجاري، و"لم تُحقق أهدافها أو أي نجاح".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال وزير الدفاع الروسي في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت خلال الأيام الأخيرة، المنظومة الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي "باتريوت" في كييف.

وأضاف شويغو: "في الأيام الأخيرة، تم تدمير مُستودعات كبيرة للأسلحة الغربية في خميلنيتسكي وترنوبل ونيكولاييف، كما تم قصف نظام صواريخ باتريوت الأمريكية المُضادة للطائرات في كييف".

وأكمل: "تزداد إمدادات المعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، نحن نُراقب كميات وطرق التزويد، ونستهدفها عندما يتم اكتشافها".

تُجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تمكنت قبل أسبوعين من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

ورجّح المستشار السابق للبنتاجون، دوغلاس ماكغريغور، مقتل عسكريين أمريكيين بالضربة الروسية لمنظومة "باتريوت" مُؤخرًا في كييف.

وفي مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، قال: "في الواقع الحرب حرب. إذا تم تدمير منظومة "باتريوت" بالقرب من كييف، وهو ما حدث بالفعل، سيتم أيضًا القضاء على من حولها.. أنا مُتأكد من أننا تعرضنا لخسائر في الأفراد هناك".