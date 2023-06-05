الإثنين 05 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

النائبة أسماء الجمال: إعلان الحكومة وقف القروض يحارب التضخم

النائبة الوفدية
النائبة الوفدية أسماء الجمال

ثمنت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموى كبير.

 النائبة الوفدية أسماء الجمال تعقب على ما أعلنته وزيرة التخطيط

وقالت "الجمال" إن ما أعلنته وزيرة التخطيط يعمل علي احتواء التضخم، مشيرة أن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي يؤكد للجميع أن الاقتصاد المصري بخير ويعتمد علي ركائز قوية ويقف علي أرض ثابتة.

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وأوضحت أن هذا القرار يفيد جميع الأجيال سواء الجيل الحالي أو الأجيال المقبلة، حيث إن هذا القرار يعمل علي خفض الديون.

وقد أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير.

 

وقالت وزيرة التخطيط في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، أن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة إنما استكمال للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها ل 70 % للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

 

وأشارت هالة السعيد، إلى إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تغطى جميع المحافظات المصرية، وحقق قدر من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات وهذا إنجاز كبير.

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