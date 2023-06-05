القبض على اثنين من معاونى مستريح إدفو

إلقى قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، القبض على اثنين من معاونى مستريح السيارات بالشرفا "عبد الطاهر الحصاوى" مختبئين داخل إحدى الزراعات.

وتبين أن المتهمين هما "أحمد عبد النبى خضرى من قرية الشرفا وأحمد محمود صادق عبد الجليل من الكلح غرب القارة"، كانت قد صدرت ضدهم و4 آخرين هاربين، وهما كارم بدرى عبد الرازق علام من قرية الشرفا وخميس أحمد سيد الحباشى من قرية الشرفا ورمضان السيد أمين من قرية الشرفا وعوض الله على عبد الوهاب من قرية الزوايدية موظف بشركة كهرباء إدفو، أحكام بالحبس عامين مع الشغل فى قضايا النصب والتبديد على عدد من المواطنين فى القضية 24010 بمحكمة إدفو الجزئية.

كان رئيس نيابة إدفو قد أحال القضية 24010 لمحكمة ادفو الجزئية بعد إصدار ضبط وإحضار للمتهمين الهاربين وأصدرت محكمة إدفو الجزئية برئاسة المستشار أحمد طه وأمين سر على العبادى حكمها بالحبس عامين مع الشغل على المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية على المتهم السابع عاطف إبراهيم البهى بوفاته.