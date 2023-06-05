" وزير الصناعة السعودي" يشيد بالقدرات والتقنيات الصناعية لمجموعة العربى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ " بندر بن إبراهيم الخـُريف " والوفد المرافق ، جولة تفقدية بمجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعظيم الفرص الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين .

حيث تفقدا محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي مصنع الثلاجة C ضمن 3 مصانع A،B،C وإستمعا لمراحل تصنيع الثلاجات التي يتم تنفيذها وفقاً لنماذج متنوعة لتناسب احتياجات العملاء ، كما تم شرح مكونات المصنع وعمليات ومراحل التصنيع الذي يضم أقسام متنوعة منها ( تشكيل الكابينة الصاج والبلاستيك ، تجميع دورة الثلاجة واختبارها ، حقن الطبقة العازلة ، تشكيل الفراغي ) وذلك بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف ثلاجة في العام ، فيما تفقدوا مصنع الغسالات وتم إستعراض فيديو توضيحي لمراحل التصنيع للوصول للمنتج النهائي بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف في العام كمرحلة أولى ، ومن المتوقع إنتاج 3 مليون في العام كمرحلة ثانية ، وتم تفقد نماذج للغسالات وغرف التدريب وتوكيد الجودة وعدد من مراحل التصنيع النهائي .

وخلال الزيارة أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على التعاون الدائم مع المملكة العربية السعودية لترسيخ مفهوم العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات بمختلف أوجه التعاون ، مشيراً إلى أنه وفقاً للرؤية التنموية المشتركة بين البلدين يوجد العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة وتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين ، كما أكد المحافظ حرص القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتخاذ العديد من القرارات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخلق مناخ استثمارى من أجل دعم خريطة الإقتصاد الوطنى .

ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بتلك الزيارة ومشاهدته أحدث نظم التقنيات والقدرات الصناعية المتميزة لمنتجات مجموعات شركات العربي ، مشيداً بجهود الحكومة المصرية وتعاونها الملموس مع المستثمرين السعوديين وتيسير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات والتحديات لبناء قاعدة صناعية عملاقة ، مؤكداً أننا نهدف الي تحقيق المزيد من الإستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل المساهمة فى زيادة الناتج المحلي والفرص الاستثمارية للبلدين وخلق المزيد من فرص العمل ، الأمر الذي يؤكد دوماً علي قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية .