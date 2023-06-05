الشرقية تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار "دحر التلوث بالبلاستيك"

نظم الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، احتفالية خاصة باليوم العالمي للبيئة والذي يتزامن يوم 5 يونيه من كل عام، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بوسط مدينة الزقازيق.

وحضر الاحتفالية التي نظمت تحت شعار "دحر التلوث بالبلاستيك"، إسماعيل عبد المعطى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة، والدكتور مجدي الحصري مدير عام جهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، والمهندسة هالة رشدى ممثل المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وحضر من الجمعيات المُشاركة في الاحتفالية وصاحبة الدعوة المهندسة سامية عسل ممثل جمعية عين البيئة بالشرقية، والدكتور عبد الرحمن الطحاوى ممثل من وزارة التخطيط، واللواء أميرة فؤاد محمود عضو لجنة التطوع والبيئة بالشرقية، والزميلتين الصحفيتين: منال العيسوى رئيسة المؤسسة الخضراء بالعاشر من رمضان، وأماني البحيري، ممثل المبادرة القومية"أزرع بيتك"، وناهد عفيفي ممثلة الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وممثلين عن ٤٠ جمعية أهلية بيئية بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور مجدي الحصري، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، إن التعاون المشترك بين البيئة ومنظمات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود للتوعية بمشاكل وقضايا البيئة، لخير دليل على أن الهدف واحد حتى نُنعم ببيئة صحية، وبٓين أهمية ودور الأفراد والمؤسسات فى ضرورة الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، والتصدى لمشاكل البيئة المحيطة مثل التلوث بالبلاستيك، وضرورة تغيير السلوكيات الإيجابية، واستخدام بدائل أخرى كالقماش والزجاج والخشب.

ودعا الحصري؛ أفراد المجتمع المدني للتعاون مع البيئة من أجل الحفاظ عليها، وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الشرقية.

والقت سمر طلعت، باحث بيئى بجهاز شئون البيئة بالشرقية، محاضرة عن التلوث بالبلاستيك، والتعريف بأضراره وآثاره السلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وبيان دور الحكومات والمؤسسات والافراد فى ضرورة مواجهة هذه المشكلة الكبيرة.

وعرضت الباحثة؛ مجهودات وزارة البيئة للتصدى لهذه المشكلة وغيرها مثل ما ورد في قانون المخلفات الجديد رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، من تبني وزارة البيئة مبادرات للحد من البلاستيك أحادى الاستخدام.

وتحدث كل من: اسماعيل عبد المعطى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية، والمهندسة هالة رشدى ممثل المجلس القومي للمرأة بالشرقية، والمهندسة سامية عسل ممثل جمعية عين البيئة بالشرقية، عن آلية العمل المشترك بينهما في خدمة البيئة.

واعلنت المهندسة سامية عسل ممثل جمعية عين البيئة بالشرقية، تصنيع وإنتاج شنط قماش للتسوق بدلا من البلاستيكية مقدمة من أحد جمعيات الأسر المنتجة بالشرقية.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطحاوى ممثل وزارة التخطيط، رؤية مصر للتنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكيد على أن البيئة الصحية أساس التنمية، مما يعود بالنفع لصالح وطننا الغالي مصر والمواطن المصرى الأصيل.

واكدت منال العيسوى رئيسة المؤسسة الخضراء بالعاشر من رمضان، أهمية دور المرأة في البيئة والمجتمع ككل، وأهمية وضرورة الحفاظ على موارد البيئة، والعودة إلى التقاليد والعادات الموروثة عن أجدادنا، والتى كانت متوافقة مع البيئة، ولفتت إلى معرض مؤسساتها الذي أقيم على هامش الاحتفالية، عرض فيه حقائب ومفروشات وملابس وحاويات معاد تدويرها، ومتوافقة مع البيئة، وغير ضارة، تعود بالنفع على المواطن البسيط.

وذكرت أماني البحيري، المشاركة بالمبادرة القومية"أزرع بيتك" والتي تهتم بنشر ثقافة زراعة الأسطح، واستغلال المساحات المكشوفة في المنازل بالزراعة على مستوى محافظات مصر، موضحا أن الهدف من مشاركتها اليوم جاء للتوعية بأفكار جديدة تساعد على تقليل استخدام المنتجات البلاستيكية، من خلال المشاركة المجتمعية لكل طوائف المجتمع، مثل العمل على تنظيم ورش عمل تدريبية من أجل توضيح كيفية تصنيع الأكياس الورقية، وتوزيعها على منافذ البيع، للتقليل من التلوث، بالاضافة الي ورش تدريبية في الزراعات المنزلية وكيفية العناية بالنباتات المنزلية وهو من انشطة المبادرة الرئيسية.