أوقاف البحيرة تبدأ أولى فعاليات الندوات التثقيفية

تنفذ مديرية أوقاف البحيرة برئاسة الدكتور محمد أبو حطب سلسلة من الندوات التثقيفية ،والتي بدأت بمركز شباب قرية محلة فرنوي بشبراخيت، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضه و فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ضمن فاعليات المبادرة للتأكيد على القيم الإنسانية والوطنية والحضارية، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب واستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب .

يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، ضمن مبادرة " اعرف قدر نبيك" التي أطلقها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بهدف التعريف بقدر وحسن أخلاق النبى عليه الصلاة والسلام و الاقتداء .

وقد بدأت فاعليات تلك الندوات اليوم بمركز شباب محلة فرنوى بشبراخيت حاضر فيها فضيلة الشيخ حامد خليفة عيسوى مدير الدعوى .. هذا وتتوالى فاعليات تلك الندوات التثقفية على مدار شهر يونيو الجارى على النحو التالى

الاربعاء 7/6 ندوة بمقر المجلس القومى للمرأة يحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية .

الخميس 8/6 ندوة بمركز شباب المحمودية يحاضر فيها الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية .

الاثنين 12/6 ندوة بمركز شباب الكفر الجديد الرحمانية يحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل الوزارة.

الاربعاء 14/6 ندوة بمرکز شباب نفره يحاضر فيها فضيلة الشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة.

الاثنين 19/6 ندوة بمرکز شباب الحجناية يحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل الوزارة .

الثلاثاء 20/6 ندوة بمركز شباب طرابمبا يحاضر فيها فضيلة الشيخ عبد المجيد محمد الكرماني مدير الادارات .

الأربعاء 21/6 ندوة بمركز شباب منشاة الوكيل يحاضر فيها فضيلة الشيخ عبد المجيد محمد الكرماني مدير الادارات.