محافظ كفرالشيخ يناقش نسب تنفيذ المشروعات 

وجه بسرعة الانتهاء منها

ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الاثنين، الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الانتهاء من أعمال الرصف قبل انتهاء السنة المالية، إضافة لأعمال التطوير التي تتم بمصيف بلطيم من أعمال رصف وتجميل مداخل ومخارج المصيف، والأعمال الجارية لتقديم الخدمات المتعددة بشواطئ المصيف، لتسهيل وصول المصطافين للشواطئ، موجها بضرورة الاستفادة من قيمة المبالغ المحصلة عن أعمال رد الشيء لأصلة، الانتهاء من إصلاح تلك المناطق التي شهدت توصيل مرافق.

كما وجه بمراعاة إدراج مكانس كنس أتربة ،وكساحة وجليدر لكل مركز من مراكز المحافظة، لرفع منظومة النظافة العامة، إضافة رفع كفاءة الإنارة، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتماد المخصص للمحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بإجراء صيانة الطرق المنهارة بالمراكز التي تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة،" كفرالشيخ، سيدى سالم، دسوق، الحامول"، لحين الانتهاء من المرافق" كهرباء، صرف صحي، غاز، مدارس، كباري، تبطين، ومشروعات خدمية ب12 قطاع خدمي".