محافظ بني سويف يناقش تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

المحافظ يناقش تطوير سوق الدهشوري

عقد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم اجتماعاً لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف الجاري إنشاؤه تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لسير العمل طبقا للمخطط العام للمشروع والجدول الزمني للأعمال بالسوق الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 2900م،وتشمل إنشاء باكيات ومحلات وأكشاك ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية منها غرف كهرباء أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات مع عمل مداخل بوابات للسوق موزعة على جهاته الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.

حيث أكد المحافظ أهمية واستمرار المتابعة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق تصميم هندسي متكامل مع ضرورة تضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير السوق ومراعاة كافة الأبعاد والاشتراطات الخاصة بالمحلات لاستيعابها السلع والمنتجات المعروضة وكثافة الحركة المتوقعة من المترددين على السوق من المواطنين، على أن يستوعب السوق كافة الباعة المتعاقدين عقب الانتهاء من عملية التطوير،مع ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادية الخاصة بالاعتماد المالي والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والمتفق عليه ،موجهاً بإعداد دراسة لتلافى أي تكدس مرورى بمحيط السوق الذي يقع في منطقة حيوية ويتقاطع مع بعض المحاور والشوارع الرئيسية بالمدينة.

حضر الاجتماع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام المهندس أسامة إسماعيل صندوق التنمية الحضرية هاني الجويلي رئيس المدينة المهندس صلاح جبر الشركة المنفذة للمشروع شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني الدكتور محمود عبد العزيز كلية الهندسة الدكتور عصام خلف ،المهندس إبراهيم رمضان وحدة استشارات الجامعة المهندسة أسماء محفوظ مدير الإدارة الهندسية عمرو محمود مدير الشؤون المالية محمد سيد مدير الشؤون القانونية وأعضاء بالمكتب الفني والتخطيط العمراني والمتابعة.

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