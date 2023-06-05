الغينيون يرتقبون فرز الانتخابات التشريعية

صوت الغينيون بأصواتهم في انتخابات البرلمانية، التي عقدت خلال الساعات الماضية داخل غينيا بيساو، بعد عام من حله، وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.

الانتخابات في غينيا بيساو

يترقب الغينيون، فرز الأصوات عقب الانتخابات البرلمانية في البلاد، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، حسبما ذكرت الهئية العليا للانتخابات في غينيا بيساو.

نشرت السلطات الغينية في البلاد، 600 جندى لضمان الأمن خلال العملية الانتخابية.

وشارك مايقرب من 200 مراقب دولي، في متابعة الانتخابات التشريعية في غينيا بيساو.

بينما شارك فيها 884 ألف ناخب في دورة واحدة علي أساس التمثيل النسبي لانتخاب 100 نائب ونائبة.

الاحزاب المشاركة

أصدرت السلطات التنفيذية في البلاد، مشاركة 22 حزبًا في الانتخابات، بينهما حزب " الأفريقي لاستقلال غينيا، والرأس الأخضر، ماديم ج 15".

انقلاب في غينيا بيساو

والجدير بالذكر أن دولة غينيا تعرضت لمحاولات إنقلاب، في فبراير 2022، مما حل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو الجمعية الوطنية في مايو، عقب اندلاع خلاف مع النواب وارتفاع حد الصراع السياسي في البلاد.

غضب غربي من دعم غينيا الاستوائية لروسيا

كشف لوتشيانو نكوغو ندونغ أيكابا، سفير غينيا الأستوائية، عن اهتمام بلاده بتوطيد العلاقات مع روسيا، علي الرغم من الضغوط الغربية.

قال نكوغو، في تصريحات صحفية له، إن روسيا بالنسبة لغينيا الاستوائية، لها أولوية في السياسة الخارجية، موضحًا بانهم سعه كثيرًا، لتعزيز وتوسيع وتنويع تعاوننا في ضوء مشاكل التي تمر بها البلاد، أبرزها الغذاء والصحة والأقتصاد ومكافحة الجرائم.

الغرب يغضب من غينيا الأستوائية

أوضح سفير غينيا الأستوائية، أننا نعلم جيدًا بأن دعمًا لموسكو لن يرضي الدول الغربية، وجاء ذلك علي هامش الاحتفال بالذكري الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف أن عندما أعلنا دعم موسكو، كانت النتيجة شركة إكسون موبيل الأمريكية أعلنت انسحابها من أسواقنا ومغادرة البلاد، وكذلك الشركات الأخري، قائلين:" روسيا هي التي ستطعمكم".

ويذكر بأن روسيا قد أعلنت مسبقًا، دعمها الكامل لكافة البلدان الافريقية في كافة المجالات، لا سيما خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي الذي عقد في موسكو مارس الماضي.

كما أشار فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، إلي أن العلاقات مع افريقيا لها أولوية بالنسبة لنا ونسعي لتعزيز التعاون مع القارة السمراء في كافة القطاعات.

index

image1024x768

113-140826-guinea-bissau-presidential-election-political_700x400