محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية مجانية بقرية سندوة فى الخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بتفقد القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان والتي تستمر على مدار يومين من 5/6 حتى 6/6/2023 بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة.

حيث تفقد محافظ القليوبية العمل بالأقسام الطبية والتي يبلغ عددها 13 قسم يشرف عليها أطباء استشاريون منها القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والصدرية والعظام والرمد والنساء والتوليد والأسنان والجراحة ومعامل تحليل الدم والطفيليات والصيدلية واكتشاف مبكر لضغط الدم والسكر بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة و2 عيادة إسعاف وقسم للأشعة والتي تسهم فعالياتها في الكشف المجاني لمواطني قرية سندوة والقرى المحيطة بها.

واشاد محافظ القليوبية بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتيسير القوافل الطبية للقرى بمحافظة القليوبية وتخصيص عدد كبير من القوافل الطبية في كافة التخصصات، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة والتخفيف والتيسير وخدمة المواطنين بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع جامعة بنها وكان آخرها بقرية العكرشة بمدينة الخانكة أيضا.

كما اشار إلة أن القافلة الطبية تقوم بالكشف على المواطنين مع إجراء التحليلات اللازمة والمختلفة وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الكبيرة والمستعصية إلى المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الصحة تقوم بدعم القافلة ومدها بكل المستلزمات من الأطباء وهيئة التمريض وغيرها، ولا تألوا جهدا في تقديم كافة الدعم للمواطن لتلقية خدمة صحية مناسبة.

وأكد على حرص المحافظة على الإرتقاء بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة مؤكدا حرص الدولة علي الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يعد في اولي الإهتمامات وعلي هامش القافلة تقام علي مدار يومين ندوات تثقيفية للمرأة والأسرة عن التغذية وامراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وخدمات تنظيم الاسرة.

وقد إلتقي محافظ القليوبية بالمواطنين واستمع الي مشاكلهم ووجه بحلها فورا حيث قام المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء عملية جراحية كبرى لأحد المرضى بالقافلة كما طمئن المحافظ أهالي القرية علي تطوير الوحدة الصحية بالقرية وجميع القرى بالمدينة لدخول مدينة الخانكة ضمن مبادرة حياه كريمة واستغلال أي قطع أراضي فضاء لاقامة المجمعات الطبية التي تنشأ علي أحدث مستوي لتقدم خدمة طبية مميزة للمواطنين وتتماشي مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر بأن الوحدة الصحية بسندوة تقدم كافة الخدمات الطبية لاهالي القرية من بينها خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة ومتابعة الاطفال وخدمات عيادة الاسنان والمعمل والطوارئ والعيادة الخارجيه كما تقدم خدمات المبادارات الرئاسية صحة المرأه والامومه والطفوله والاعتلال الكلوي والامراض المزمنه والسمعيات من عمر يوم كما تقدم خدمات قياس سكر تراكمي ودهون ثلاثيه وقياس ضغط وسكر عشوائي كما يوجد تجهيزات طبيه کرسی اسنان و سونار) بالاضافة الى انه يوجد عدد 2 طبيب بشري وعدد 4 طبيب صيدلي وعدد 5 طبيب أسنان وعدد 17 ممرضة وعدد 4 رائدة ريفية ومراقب صحي كما تردد علي الوحدة الصحية عدد 3031 مريض في كافة التخصصات خلال شهر فبراير الماضي وعدد 3277 مريض في شهر مارس الماضي وعدد 2075 مريض في أبريل الماضي.