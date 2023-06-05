المعارضة اللبنانية تراهن على جهاد أزعور في سباق الرئاسة

اعتلي اسم الوزير السابق جهاد أزعور، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت وسائل إعلام لبنانية ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

انسحاب ميشال معوض والدفع بـ جهاد أزعور

يأتي ذلك، في ضوء إعلان قوى المعارضة في لبنان، مساء أمس الأحد، ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، عقب انسحاب النائب ميشال معوض، من معركة الانتخابات الرئاسية، بحضور وفود من أركان المعارضة التي تلت بدورها بيان تبنيها لجهاد أزعور كمرشح لرئاسة الجمهورية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فأن قوى المعارضة في لبنان، أعلنت ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه بات يمتلك 65 صوتًا ما يقوي حظوظه لإزاحة سيلمان فرنجية زعيم تيار المردة مرشح الثنائي الشيعي من السباق.

المتحدث باسم المعارضة عن دعم جهاد أزعور: مرشح وسطي وهو على مسافة واحدة

وكشف النائب مارك ضو، المتحدث باسم المعارضة البنانية، عن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية اللبنانية، مؤكدًا أن قوى معارضة تحسست حجم المسؤولية الوطنية ورفضنا منطق التحدي واخترنا من أجل الوطن كسر حلقة الفراغات التي تدمّر بلادنا.

وتابع “ضو”، خلال كلمته، قائلاً:" قد توصّلنا إلى التقاطع على اسم الوزير جهاد أزعور كمرشح وسطي وهو على مسافة واحدة من الجميع ويتمتع بقدرة على خلاص لبنان من الانهيار الحاصل".

ولفت المتحدث باسم المعارضة البنانية، أن جهاز أزعور لديه ٦٥ صوتاً فلتتم الدعوة إلى جلسة والنزول إلى مجلس النواب ومطلوب من كل الكتل أجوبة واضحة على هذه المبادرة، موضحًا أن المعارضة على استعداد للتصويت لأزعور على أساس أولوية إنقاذ لبنان وإنهاء الفراغ لأن بلادنا بحاجة للإنقاذ وهو ليس مرشح المعارضة فقط وهذه ليست مناورة ولا تكتيكاً.

من هو جهاد أزعور المرشح لرئاسة لبنان