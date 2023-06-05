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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الفريق أسامة عسكر  يناقش التعاون مع  رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية.. فيديو

الفريق أسامة عسكر يلتقي
الفريق أسامة عسكر يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة التشيكية

التقى الفريق   أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق كاريل ريهكا رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية الممتدة عبر عقود، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق والتعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيدا بالمشاركة المتميزة للعناصر التشيكية ضمن القوة متعددة الجنسيات بسيناء.

الفريق أسامة عسكر ورئيس هيئة الأركان  العامة التشيكية
الفريق أسامة عسكر ورئيس هيئة الأركان  العامة التشيكية

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية الفريق أسامة عسكر ورئيس هيئة الأركان  العامة التشيكيةبالجهود المصرية الفاعلة لدعم الأمن والإستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والوفد المرافق.

 

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