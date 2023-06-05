رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات كليتي التربية الرياضية والزراعة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة اليوم الإثنين أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 بكليتي التربية الرياضية والزراعة حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بجميع كليات الجامعة ، وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات.

استقبل رئيس الجامغة بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية، الدكتور إيهاب البراوى - وكيل الكلية للتعليم والطلاب، كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا عميد الكلية، الدكتورصالح السيد سعده وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور أيمن الغمرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

واطمأن الدكتور شريف يوسف خاطر خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة و توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

و قام رئيس الجامعة خلال الجولة بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وقد أشاد رئيس جامعة المنصورة بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مع تواجد جميع ا العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى اهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.