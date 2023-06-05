الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

انهت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 57.6 نقطة ليصل مستوى 6905.87 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.84% .

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الكويتية نحو 216.4 مليون سهم عبر 11906 صفقات نقدية بقيمة 78.3 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بواقع 8.5 نقاط ليصل الى مستوى 5432.61 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 % من خلال تداول 60.8 مليون سهم عبر 3025 صفقة نقدية بقيمة 6.7 ملايين دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بواقع 76.8 نقطة ليصل الى مستوى 7648.62 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.01% من خلال تداول 155.5 مليون سهم عبر 8881 صفقة بقيمة 71.6 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بنحو 4.01 نقاط ليصل الى مستوى 5347.57 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 % من خلال تداول 57.3 مليون سهم عبر 2664 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار كويتي.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان مرتفعين

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,955.24 نقطة بارتفاع قدره 0.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 722.72 نقطة بارتفاع قدره 4.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و652 ألفاً و561 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و176 ألفاً و833 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 107 صفقات.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4654.80 نقطة منخفضًا بـ 7 نقاط وبنسبة 0.15 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4661.80

نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و738 ألفًا و997 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 6ر63 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و673 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.39%، لتصل عند مستوى 2490.14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.