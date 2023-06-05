وفاة وإصابة 10 أشخاص إثر اقتحام مسلحين نزل الشباب في جنوب إفريقيا

كشفت وزارة الداخلية في جنوب إفريقيا عن اقتحام مسلحين غرفة نزل شباب بالقرب من مدينة ديربان بشرق البلاد، ونتج عنه مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

مسلحون يطلقون النار على نزل الشباب

قالت الوزارة، في بيان لها، إن فجر اليوم، اطلق مسلحون النار على نزل شباب في مدينة أوملازي، وعلى الفور لفظ 8 أشخاص أنفاسهم الأخيرة وإصابة اثنين آخرين، ونقل إلي مستشفي لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وأضافت الداخلية، أن النزل كان بها 12 رجلًا كانوا في الغرفة يشربون الخمر، فروا اثنان لم يصابه بأذي، أحدهما رجل قفز من نافذة غرفة نوم النزل هربًا من إطلاق النار.

نشرت إحصاءات رسميًا في جنوب إفريقيا، صادرة من وزارة الداخلية مفاده انتشار جرائم إنهاء الحياة وخطف الأرواح بكثرة، ما يقرب من ثلاث جرائم قتل ترتكب كل ساعة خلال الربع الأول من العام.

جنوب إفريقيا

قال بيكي سيلي، وزير الداخلية في جنوب أفريقيا، إن البلاد تعاني من انعدام الأمن، تحديدًا في الآوان الأخيرة أصبحت البلاد من أخطر دول العالم في انتشار الجرائم، مشيرًا إلي أن بين شهري يناير ومارس زادت نسبة الجرائم القتل بنسبة 3.4%، مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل 6289 حالة وفاة.

بيكي سيلي وزير الداخلية في جنوب أفريقيا

وأشار إلي أن، نسبة القتل منخفضة في الاطفال، وإننا نستعيد أرضنا تدريجيا، بنسبة 20%، علي سبيل الأعوام الماضية التركيز كان علي الأطفال أكثر.

تسجل جنوب إفريقيا ما معدله عشر جرائم قتل لكل 100،000 نسمة عندما تقترب اليابان من الصفر وفرنسا واحدة ، وفقًا للبنك الدولي.

وفتحت جنوب إفريقيا ، التي يطلق عليها أحيانًا "مركز الاغتصاب" لعدد هائل من الشكاوى ، أكثر من 10500 قضية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رقم لمرة واحدة ، حيث تم الإبلاغ عن حالات أقل بنسبة 2.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت هجمات تحويل الأموال بأكثر من 20٪ والسرقات من المساكن بنسبة 6٪ تقريبًا