محافظ الجيزة: "بدء أعمال تطوير مجمع المدارس بمطار إمبابة"

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في إطار المتابعات الدورية لنسب تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بكثير من القطاعات بالمحافظة، بجولة تفقدية بأحياء شمال الجيزة والوراق شملت شوارع مطار إمبابة والبوهى والقومية، والتي تشهد خطط تطوير شاملة بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق وتوسعات محور ٢٦ يوليو.



تفقَّد اللواء أحمد راشد الأعمال الخاصة بإنشاء مطالع ومنازل توسعات محور 26 يوليو بمنطقة مطار إمبابة والتى وجه خلالها برفع نواتج الأعمال بشكل فورى بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

كما تابع المحافظ مراحل توسعة وتطوير وتحويل المرافق بالطريق الواقع أسفل محطه مترو الأنفاق الجديدة بشارع البوهى ضمن الخط الثالث موجهًّا باستغلال المساحات المتاحة كافة لإنشاء ساحات انتظار والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء الدورانات لحركة المركبات بالطريق أسفل مسار المترو بما لا يعيق الحركة المرورية.

دهان وجهات المنازل:



كما وجه راشد بدهان وجهات المنازل المطلة على جانبى المترو لمراعاة البعد الجمالى للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المترو لإضفاء المظهر الحضاري، وكلَّف المحافظ بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي فيه المسطح الخاص بسير المارة مع الوضع فى الاعتبار وجود بعض المنازل بمناسيب منخفضة عن مسار الطريق.

نقل أحد مواقف السرفيس العشوائية:



شددَّ المحافظ على جهاز السرفيس بنقل أحد مواقف السرفيس العشوائية بشارع البوهى، وإعادة تخطيط الشارع لعدم إعاقه الحركة المرورية.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال المترو بنطاق شارع القومية العربية وأعمال تطوير الطريق، والتى وجَّه خلالها الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إنشاء نقاط تصريف مياه الأمطار أعلى المترو وربطها بشبكات الصرف الموجودة بالطريق الواقع أسفل المحطة.



كما وجَّه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بمجازاة مشرف النظافة المسئول عن قطاع القومية العربية مع التشديد علي شركات الجمع السكنى بالالتزام بالأعمال المسندة لها علي أكمل وجه، وإدخال شركات أخري في حال الاحتياج لدعم قطاعات جديدة مشددًا على رئيس حي الوراق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحلات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالجزيرة الوسطى مع رفع أشكال التعديات كافة على خط التنظيم بالشارع.

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مجمع المدارس بشارع المطار وذلك للوقوف علي نسب الأعمال الجاري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية، إذْ وجَّه المحافظ بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للتشغيل وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشكاوى وملاحظات عددٍ من المواطنين والتى أكد لهم أن منطقة إمبابة وحى شمال سيشهد طفرة حضارية كبيرة عقب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص المحافظ فى ختام جولته على تفقُّد أعمال دهان العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر بنطاق أرض اللواء وحى شمال، والتى وجَّه خلالها بضرورة توحيد ألوان الدهانات وتنفيذها علي أكمل وجه.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمشرف علي حى شمال وشفيق جلال رئيس الهيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واللواء أحمد السكري رئيس حى الوراق واللواء ياسر سامي رئيس حى العجوزة.