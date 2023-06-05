4 فوائد للكاجو تجعلك لا تستغنين عنه

يعد الكاجو من المكسرات اللذيذة الذي يحبه الكبار والصغار، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية للجسم، لذا يفضل إضافته في وصفاتك المختلفة؛ لإضافة مذاق مختلف وفائدة أكبر، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد الكاجو وطريقة عمل الدجاج بالكاجو والخضار.

فوائد الكاجو

يحسن صحة العظام والفم

محتوى الفسفور في الكاجو يجعله ضروريًا للنمو الصحي لأسنانك وعظامك كما يساعد الفوسفور الجسم في تخليق البروتين وامتصاص الكربوهيدرات والحفاظ على صحة الخلايا.

تعزيز صحة القلب

يعد الكاجو مصدرًا للدهون الصحية ولا يحوي الكولسترول، مما يجعل له دور في خفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

إضافة إلى محتواه العالي بالمغنيسيوم ما قد يكون له دور في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

يحسن صحة العين

من الفوائد الصحية الأخرى للكاجو أنه يحسن صحة العين. يحتوي الكاجو على مضادات الأكسدة زياكسانثين ولوتين التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية.

تعمل مضادات الأكسدة هذه كدفاع أساسي في العين ، حيث تحميها من الإضرار بالأضواء وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

الحفاظ على مستوى سكر الدم

يحتوي الكاجو على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستويات السكر في الدم خاصةً لمرضى السكري.

دجاج بالكاجو

طريقة تحضير الدجاج بالكاجو والخضار

المقادير

- تتبيلة الدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر (مسحب ومقطع مكعبات)

الصويا صوص : نصف كوب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- للخضار :

زيت السمسم : ملعقة كبيرة

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

الجزر : 1 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

فليفلة ملونة : 3 حبات متوسطة (مقطعة)

البروكولي : كوب (مفصول الزهرات)

الفطر : نصف كوب (طازج)

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

البصل الأخضر : نصف كوب (مقطع)

كاجو : نصف كوب

- صلصة الصويا صوص :

الصويا صوص : نصف كوب

الخل : 3 ملاعق كبيرة

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

العسل : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. تبلي مكعبات صدر الدجاج بالصويا صوص وبالنشا.

2. ضعي زيت السمسم بمقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي مكعبات صدر الدجاج المتبلة، وقلبي، ثم أضيفي الثوم المهروس، والزنجبيل، والجزر، والفليفلة الملونة، والبروكلي، والفطر، والبابريكا، والفلفل الأسود، والكزبرة المطحونة، والزنجبيل المطحون وقلبي المكونات.

3. لتحضير صلصة الصويا صوص: في طبق صغير وعميق، ضعي الصويا صوص، ثم أضيفي الخل، والنشا، والعسل واخلطي المقادير جيداً، ثم اسكبيها فوق الخضار وقلبي.

4. أضيفي البصل الأخضر، والكاجو، وحركي حتى تتوزع وتتجانس مع باقي المكونات.

5. اسكبي الدجاج بطبق التقديم، وقدميه ساخنا.