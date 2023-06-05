الإثنين 05 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

تراجع أسعار الذرة اليوم الإثنين في الأسواق

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

أسعار الذرة.. شهدت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق المصرية ولدى التاجر استقرارًا، مع هبوط حاد للذرة الصفراء، وسجل طن الذرة البرازيلي هبوط سعري ليسجل 12,500 جنيه، بدلًا من 13,500 جنيه؛ بانخفاض 1000 جنيه للطن، وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، انخفاضًا حادًا بمقدار 700 جنيه، ليسجل سعر الطن 10,800 جنيه.

 

وكانت وزارة التموين قررت الشهر الماضي، طرح كميات من المخزون لديها من نحو 110 آلاف طن من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن /يوم" لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربيين.

 

وعلى صعيد الأسواق العالمية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو للتجارة، عند افتتاح أولى التداولات الأسبوعية.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، حرصًا من بوابة الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها وربات البيوت المهتمين بالاسعار لمختلف السلع، لاسيما أسعار الذرة، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

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أسعار الذرة اليوم الاثنين 

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 12,500 جنيه، بدلًا من 13,500 جنيه؛ بانخفاض 1000 جنيه للطن.

 

الذرة الأرجنتيني

وتراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار ألف جنيه ليسجل 12,500 جنيه.

 

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، انخفاضًا حادًا بمقدار 700 جنيه، ليسجل سعر الطن 10,800 جنيه.

 

أسعار الذرة عالميًا

قفزت أسعار العقود الآجلة للذرة عند افتتاح جلسة تداول اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد يوليو لتداول الذرة ليصل إلى 613.5 سنت لكل بوشل، مرتفعًا بمقدار 4.5 سنت، أي بنسبة 0.70%.

 

وانتعش عقد يوليو لتداول الذرة بمقدار 6 سنتات، ليسجل 541.5 سنت لكل بوشل.

 

وتجدر الإشارة أن اسعار الذهب أختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصديروالتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.

 

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