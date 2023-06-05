ضبط أمين عهدة لتصرفه في 2000 طن زيت وسكر بالبحيرة

فى ضربة قوية ضد مافيا الاستيلاء على الدعم وخلال حملة تموينية مكثفة بالرحمانية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وبالتنسيق مع مباحث تموين البحيرة.

أسفرت الحملة عن ضبط أمين عهدة بأحد فروع الجملة الخاصة بالسلع التموينية لتصرفه فى ١٦ ألف و٣٦٠ زجاجة زيت تمويني و٥٤٠٠ كيلو سكر و٤٦٠ كيس مكرونة و١٦٠ كيلو دقيق بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملة مماثلة برئاسة م سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية بتموين البحيرة بمركزي دمنهور والدلنجات أسفرت عن:

ضبط ١٢١٧ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٥ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و آخر تصرف فى ٢١ شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ، بالإضافة إلى ٦ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تكثيف الضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم

كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ، و٣ محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

هذا وقد أكدت الدكتورة / نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفيند.