بيطري الإسماعيلية: تحصين 37 كلبًا ضد الأمراض

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بمواصلة أعمالها اليومية في تقديم الخدمات العلاجية البيطرية لكافة أنواع الحيوانات عن طريق القوافل البيطرية، هذا إلى جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء مدينة الإسماعيلية وضواحيها، التي تقوم بعلاج وتحصين الحيوانات الأليفة.

حيث تم علاج ٣ حالات باطنة من الكلاب والأغنام والقطط، وأيضًا تم علاج ١٢ حالة طفيليات، و٢٠ حالة جلدية من الكلاب، وحالتين من القطط، ٩٥ دواجن، ١ غنم، و٢ جاموس.

وعلى جانب آخر، تم تحصين ٣٧ كلبا، ٩ قطط ضد الأمراض المختلفة، وعمل سونار لـ ٤ كلاب، ٢ قطط و١٦ من الغنم.

استقبال جميع الحيوانات مع عمل التحصينات بالإسماعيلية

ومن الجدير ذكره، أن العيادة البيطرية تقوم باستقبال جميع أنواع الحيوانات مع عمل التحصينات اللازمة وعلاج بالسونار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات وتحصينها ضد الأمراض والأوبئة.