الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج التوعية الدينية والأخلاقية بالمنوفية

تحت شعار "قيمنا من تراثنا" وتماشيا مع الاحتفال باليوم العالمى للوالدين واليوم العالمى للطفولة والتربية الإيجابية

واصلت وزارة الشباب والرياضه ( الادارة المركزية لتنمية النشء ) ، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، فعاليات برنامج التوعية الدينية والأخلاقية بمحافظة المنوفية ، فى نسخته السادسة ، تحت شعار " قيمنا من تراثنا " ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أقيمت الفعاليات بمركزي شباب ( الباجور / ساقية أبو شعرة ) بمحافظة المنوفية، ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ، غرس القيم الدينية والاخلاقية لدى النشء ، التعرف على القيم المصرية القديمة ، تعديل السلوك الخاطئ من خلال العروض المسرحية.

حاضر فى فعاليات وورش العمل الدكتور أحمد ربيع الأزهرى من علماء الازهر الشريف ، و الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الاثريين ، القس/ جواجرى ممثل عن كنيسة الباجور والقس / فيلمون يونان ممثل كنيسة أشمون ، والاستاذة رحمه محجوب مصممة مسرح العرائس.

تضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة ( بر الوالدين ، بر الوالدين سبب لدخول الجنة ، كما تدين تدان ، مرحلة الطفولة مرحلة مهمه فى حياة الانسان ، حتمية القيم والاخلاق لدى النشء والشباب ، الاهتمام ببناء الانسان المصرى وخاصة مرحلة النشء ، الاخلاق والقيم مناعة حقيقية لاى ظواهر سلبية تطرأ على النشء والشباب ) الاخلاق اما بالطبع او التطبع ، بالإضافة إلى عرض لبعض القيم مثل قيم ( التسامح ، المحبة ، العلم ، الرحمه، التواضع، التعاون، احترام الاخر ، القدوة الحسنة وكيف نقتدى بها ) ، وغيرها من القيم وكيفية تطبيقها واقعيا ، من أين يأخذ النشء والشباب المعلومة الدينية وكذالك الفتوى .

كما تضمنت عرض لمجموعة محاور وصور للحضارة المصرية القديمة كالهوية والانتماء ، بعض التعاليم لحكماء مصر القديمة مثل " ضاعف الخبز الذى تخصصه لامك واحملها كما حملتك صغيرا ولم تنفر من اوساخك " وتوضيح للحضور بأننا نحمل نفس الجينات الوراثية لاجدادنا المصرين القدماء فلابد ان نقتدى بهم ، شعار محافظة المنوفية، بالاضافة إلى محور قيمة في صورة ،، ومحور اثارنا على نقودنا ،عرض لمجموعة قيم وتعديل لبعض السلوكيات الخاطئة ، الرد على الاستفسارات والتساؤلات المختلفة .

جدير بالذكر ان تنفيذ البرنامج هذا العام استهدف قرى حياة كريمة انطلاقا من اهتمام القيادة المصرية ببناء الانسان المصرى وتماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للوالدين واليوم العالمى للطفولة يستمرلمدة اسبوع فى محافظات ( بورسعيد/ الدقهلية)

وقد أعرب النشء والشباب والاسر من الحضور عن سعادتهم بفعاليات البرنامج .