الشباب والرياضة تطلق مبادرة مدن شبابية صديقة للبيئة "دحر التلوث البلاستيكي"

فى إطار الإحتفال بيوم البيئة العالمى…

فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للبيئة، وتحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي"، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مبادرة مدن شبابية صديقة للبيئة ، ضمن مبادرات المرحلة الثانية من برنامج "دورنا" الذي يتم تنفيذه تحت شعار " نحو الجمهورية الجديدة "، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

وخلال الفعاليات تم إهداء المدينة الشبابية بابى قير بالإسكندرية ماكينة جمع البلاستيك " Can Bank " كما تم رسم عدد من الجداريات التى تواكب الهوية البصرية لمدينة الإسكندرية وتدعو للحفاظ على البيئة ، بالإضافة إلى تنظيف وتجميل وغرس بعض الأشجار فى المنطقة المجاورة للمدينة الشبابية بحى ابى قير ، وذلك بمشاركة ٩٠ شاب وفتاة.

فيما سيتم إطلاق عدد من المبادرات البيئية والإجتماعية خلال الأيام المقبلة فى إطار المرحلة الثانية لمبادرات برنامج "دورنا" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية تنمية وطن " مشروع وطن " ومركز خدمات التنمية .