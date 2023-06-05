الاوراق المطلزبة لاستخراج تراخيص المحال العامة

يبحث المواطنين في محافظة الجيزة، عن كيفية إصدار تراخيص المحال العامة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يتم تطبيقه على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.



وفيما يلي الاوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحال

صور من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص أو الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت به التاريخ.

- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي أة الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

مستخرج رسمى من السجل التجارى