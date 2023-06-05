استدعاء الشيخ حلمي الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم بسبب كبار دولة التلاوة

قرر مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن العامة بمصر، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، استدعاء العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل.

ويمتثل الشيخ حلمي عبد الحميد، أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية، على مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك يوم الأحد الموافق للسادس عشر من يونيه الجاري.

يذكر أن الشيخ حلمي قارئ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وجه انتقادا في شهر ابريل الماضي إلى المسئولين عن شبكة القرآن الكريم، بشأن إذاعة قرآن المغرب في رمضان لكبار القراء الراحلين، وتجاهل من هم على قيد الحياة.

وقال الجمل في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء:"إلى رئاستي "التخطيط الديني وشبكة القرآن الكريم، لم هذا الجمود بقرآن المغرب الذي لم تبرحوا عليه عاكفين، إذ نسمع لقرآن المغرب إما لقارئ متوفي أو أحد القراء المقربين، ودرجنا على ذلك واعتدناه من سنين، حتى لو كان القارئ مجيدا ضابطا متقنا غير أنه من المعاصرين".

وتابع:"لك أيها المستمع أن تضاهي خرائط الشهر الكريم فيما يخص قرآن المغرب لنفس القراء فيما مضى من سنين، وجاء خلوا من القراء المعاصرين، ويبقى الحال على ما هو عليه للقراء المقتنين المعاصرين، إذ صار في عداد المتوفين"