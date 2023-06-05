حازم الجندي يطالب بإقرار حوافز لجذب استثمارات المصريين في الخارج

طالب الدكتور حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بإقرار حوافز وميزات حقيقة لجذب استثمارات المصريين في الخارج الي ضخ اموالهم لانعاش الاقتصاد الوطني ، مؤكدا بان 12 مليون مصري في الخارج نحتاج الي النظر في اعادة التعامل بفكر جديد مع المصريين في الخارج.

خطة التنمية الاقتصادية

واضاف الجندي في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثنماء لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 بان فكر الادراة لابد ان يتغير في ضرورة الاستفادة من المصريين في الخارج باستثمارات علي ارض الواقع وليس تحويل وشدد الجندي علي ضرورة تقنين اوضاع التجاره الاليكترونيه .

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد استأنف عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

بعد رفع بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد، بعد عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية، وكذلك تقرير اللجنة المالية بشأنها.