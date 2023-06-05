الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد

يتوجه الناخبون الكويتيون، غدًا الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فى فصله التشريعى الـ17 (أمة 2023)، حيث يحق التصويت لـ793 ألفا و646 مواطنا كويتيا، يختارون 50 نائبا، من بين 207 مرشحين ومرشحات، في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتنطلق فى الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية.

وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

الانتخابات البرلمانية

تأتي الانتخابات البرلمانية إثر صدور المرسوم الأميرى فى الأول من مايو الماضى الذى تم بموجبه حل مجلس الأمة نزولا واحتراما للإرادة الشعبية والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون الكويت في المرحلة القادمة بما يساعد في تحقيق غاياتها المنشودة.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة، وعددهم نحو 99779 ناخبا وناخبة، ويتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90394 ناخبا وناخبة، وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 137978 ناخبا وناخبة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208740 صوتا انتخابيا، وفي الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256755 ناخبا وناخبة.

وسيكون التصويت وفق المادة 32 من القانون الكويتي في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة "إلى من يهمه الأمر" تمكنهم من التصويت.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي موافقة مجلس الوزراء على السماح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني وجمعية النزاهة الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية الانتخاب لتحقيق أعلى معايير الشفافية ودعما لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية.