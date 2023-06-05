أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الأستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 5 يونيو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2350 جنيها، وفيما يلي آخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2014 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2686 جنيها

الجنيه الذهب 18800 جنيه.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

ومن جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا انه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب العالمي

تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق الاثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف الأميركية بما فاق أثر احتمالات توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1945.09 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1959.80 دولار للأونصة.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4 بالمئة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 بالمئة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.