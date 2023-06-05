تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإتحاد السكندري بالدوري

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري والزمالك، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ030 من الدوري المصري ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عند الثامنة مساءً بتوقيت القاهره ومكة المكرمة، التاسعه بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق مؤمن حسن.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإتحاد السكندري

ومن المتوقع ان يبدا الكولومبى خوان كارلوس اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد دونجا

خط الوسط الأمامي: مصطفى شلبي، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو، إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الجزيري

غيابات الزمالك أمام الاتحاد

وتضم قائمة غيابات الزمالك ضد الاتحاد 9 لاعبين، هم: محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، حاتم سكر، محمد عواد، محمد أشرف روقا، بسبب الإصابة، وشيكابالا بسبب الإجهاد، وسامسون أكينولا، محمود شبانة، يوسف نبيه، لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد حسام "بيسو"- سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ترتيب الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري

يخوض فريق الزمالك مواجهة الإتحاد محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا.

بينما يدخل فريق الاتحاد السكندرى محتلا المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدف.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا