ناصر منسى على رأس قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

على الجانب الأخر، وافق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري، ولبدأ البحث لدعم الفريق بعناصر جديدة.

وافق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أوسوريو على رحيل اللاعب عبد الله جمعه الظهير الأيسر للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية، والذي سيكون من خلال استغلاله في صفقة تبادليه.

الزمالك يوافق على رحيل عبدالله جمعه

واستطلع الجهاز الإداري في نادي الزمالك موقف أوسوريو من عبدالله جمعه وما هي العروض المقدمه للاعب لأجل الاختيار من بينها ما هو أفضل وأكثر استفاده للفريق، خاصة وأن عبدالله جمعه يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيسر ومركز الجناح.

أكد أوسوريو للجهاز الفني أن عبدالله جمعه خارج حساباته في الموسم المقبل، وطلب المدرب الكولومبي أوسوريو التعويض بلعب جديد في مركز الظهير الأيسر.

عبدالله جمعه في صفقة تبادليه

وتفكر إدارة الزمالك في أفضل الحلول من خروج اللاعب في صفقة تبادليه ومن هو أفضل وأنسب بديل له، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع الفارس الأبيض بنهاية موسم 2024-2025، وهو ما قرره أوسوريو مدرب الفريق.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مهمة أمام فريق الاتحاد السكندري، والمقرر لها، غدًا الإثنين، والتي تدخل ضمن منافسات الجولة 30 من مواجهات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023 .