أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

تراجع سعر الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة والأسواق، بالمقارنة بسعر بيع وشراء عيار 21 وجنيه الذهب أمس السبت.

أسعار الذهب

وننشر أسعار الذهب الآن بالمصنعية في مصر بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية لحظة بلحظة.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأحد

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع من جديد صباح اليوم الأحد، بقيمة 17 جنيهًا بالمقارنة بسعره أمس السبت ليباع الآن في محلات الذهب بسعر 2691 جنيهًا، وفي حالة الشراء يصل إلى 2685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

انخفض سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية خلال تعاملات صباح اليوم الأحد، بقيمة 15 جنيهًا للجرام الواحد، بالمقارنة بسعر عيار 21 أمس السبت، ليصل حاليًا في محلات الصاغة 2355 جنيهًا للبيع، في المقابل 2335 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الأحد

سجل بيع وشراء سعر جرام الذهب عيار 18 بالمصنعية تراجع جديد في محلات الصاغة، بقيمة 13 جنيهًا، بالمقارنة بسعر عيار 18 أمس السبت، ليباع صباح اليوم الأحد بسعر 2017 جنيهًا، ويصل في حالة الشراء 2001 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

تراجع سعر جنيه الذهب عيار 21، يزن 8 جرامات، في محلات الصاغة صباح اليوم بقيمة 90 جنيهُا، بالمقارنة بسعر الجنيه أمس السبت، ليباع حاليًا في محلات الصاغة، 18840 جنيهًا، وفي حالة الشراء يصل إلى 18680 جنيها.