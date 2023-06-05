ضخ 1.3 مليار جنيه للاقتصاد الآخر وصافى الأرباح ارتفع 107% خلال 3 شهور

حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان:

أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والإسكان، أن البنك نجح فى زيادة صافى أرباحه بنسبة 107% خلال الربع الأول من عام 2023، وقال غانم خلال مؤتمر صحفى إن البنك حقق قفزة فى صافى الأرباح تجاوزت 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول 2023 ب.

أعرب «غانم» عن اعتزازه بالأداء القوى الذى حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2023، منوهاً إلى أنه يعكس الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية واستراتيجية التطوير التى تبناها البنك بمحاورها الرئيسية، ما مكنه من تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت فى النمو الاستثنائى لكل من الإيرادات وصافى الأرباح.

وكشف نتائج أعمال البنك عن ارتفاع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 96% لتسجل 2.6 مليار جنيه وسجل صافى الربح 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 107% خلال الربع الأول من عام 2023، وأرجع المؤشرات القوية للبنك إلى توسع البنك بأنشطته التجارية، وحرصه على وضع العملاء على رأس أولوياته فى مختلف قطاعات البنك.

وقال «غانم» إن البنك تمكن فى مواصلة تعزيز الأصول الخاصة به، حيث ارتفع إجمالى الأصول بشكل ملحوظ ليصل إلى 116 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو تصل إلى 12%، كما ارتفع صافى الهامش من العائد إلى 9.2% خلال الربع الأول العام الجارى مقابل 7.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونوه «غانم» بأن هذا النمو يعكس نجاح البنك فى إدارة هيكل محفظة التمويلات الخاصة به، وتقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة مع ضبط نسبة الأصول إلى الالتزامات.

وأشاد «غانم» بجهود البنك المبذولة للتوسع بمحفظة عملاء البنك من الشركات وترسيخ مكانته فى قطاع إقراض الشركات، وهو ما كان له مردوده الإيجابى على ارتفاع إجمالى القروض بمعدل ربع سنوى قدره 3% ليبلغ 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار إلى تحقيق ودائع البنك لنسبة نمو ربع سنوى قدرها 8% لتبلغ 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بفضل ارتفاع ودائع الأفراد بنسبة 15% وودائع الشركات بنسبة 5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك.

مشيراً إلى نجاح البنك فى تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها فى التعامل بحرفية فى إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 4.8% خلال نفس الفترة.

كما بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% متضمناً صافى الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.7%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية.

وعن التحول الرقمى قال غانم أن البنك تبنى استراتيجية توسعية طموحة فى هذا المجال، وتطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق

وأثمر الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين فى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو 124% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمى تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 63% بإقفال الربع الأول من 2023 مقارنة بإقفال الربع الأول من عام 2022.

وعن تمويل المشروعات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، أوضح غانم أن بنك التعمير والإسكان يحرص على ترسيخ مبدأ الاستدامة فى مختلف أنشطة وأعمال البنك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنفيذ خطوات فعالة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واهتمام البنك الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة وذلك من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فقد توجه البنك نحو التمويل المستدام من خلال تخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه من محفظته الائتمانية لاستهداف مشروعات التمويل المستدام وهو ما حقق زيادة فى هذا النوع من التمويلات المستدامة بنسبة 12٪ خلال الربع الأول من العام الجارى 2023.

وأوضح غانم أن هذا النمو يأتى بفضل نجاح البنك فى تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم فى مختلف المجالات، التوسع فى طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفى، بهدف تدعيم مركزه التنافسى وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين، مع الحرص على التوسع والانتشار الجغرافى وتقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى التكنولوجيا المالية، والحرص على تعزيز ثقافة الشمول المالى من خلال دمج الفئات التى لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكى، وجذبهم للتعامل مع القطاع المصرفى، واستهداف فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التى أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائى فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكداً ثقته فى قدرة البنك على مواصلة تحقيق النمو خلال المرحلة القادمة، بناءً على خبراته المكتسبة فى التعامل وإدارة الأزمات خلال الفترات السابقة، معربًا عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية بما يدعم مكانته كأحد اكبر الكيانات المصرفية فى السوق المصرى، من خلال قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.