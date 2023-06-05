الإثنين 05 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استمرار الأجواء الحارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن تشهد البلاد استمرار الاجواء الحارة على كافة الانحاء ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر،حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الاسبوع.

 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم


نشاط الرياح

  
وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، تكون مثيرة للاتربة والرمال يومي الاربعاء والخميس المقبلين، وفرص سقوط للامطار الخفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، حيث تكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الامواج من 1:1.5 متر،والبحر الاحمر معتدل وارتفاع الامواج من 1.5 : 2 متر.


فصل الربيع 


وذكرت الهيئة، أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هو تكون المنخفضات الجوية السطحية( الخماسينية غرب البلاد ويكون مركزها الصحراء الغربية فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

 القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى  30 درجة 

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