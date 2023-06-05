الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، من المتوقع أن يشهد طقسًا معتدلًا فى الصباح الباكر، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع الأرصاد، أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح محدودًا مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة



