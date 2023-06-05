تغير لون مياه شاطئ بتونس إلى اللون الأخضر

أكد المدير في الوكالة التونسية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، صلاح الشتيوي، أن تغيّر لون مياه شاطئ حمام الأنف وميله إلى اللون الأخضر هو حالة طبيعية ولا علاقة لها بالتلوث، وفق روسيا اليوم.

وأشار الشتيوي إلى أن هذا التلّون لوحظ خلال اليومين الأخيرين وهو حالة طبيعية تعرف لدى المختصين بازدهار العوالق النباتية "الطحالب البحرية" وكثافتها بفعل عوامل مختلفة.

وأضاف الشتيوي أنه تزداد كثافة العوالق البحرية التي يفرزها البحر في فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية المحفّزة لازدهارها كتغيّر في درجات حرارة المياه وحركة التيارات البحرية المحملة بالمغذّيات، وكذلك نشاط الرياح الموسمية.

يشار إلى أن شاطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرا في لون مياه الشاطئ وهو ما دفع العديد من مرتادي وسكان الضاحية الجنوبية للتساؤل عن أسباب هذه الظاهرة وربط العديد منهم ظهورها بحالة التلوث التي ميزت الواجهة البحرية للشريط الساحلي خلال السنوات الماضية بفعل عوامل السكب الصناعي والتلوث الناجم عن ربط مياه الصرف الصحي بالبحر.

تجدر الإشارة إلى أن العالم أصبح يشهد في الأونة الأخيرة تغيّرات في لون المياه في بعض المسطحات المائية. وقبل أيام تلونت المياه في البندقية بإيطاليا باللون الأخضر ونهر بردى في العاصمة السورية دمشق باللون الأحمر.