حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 36 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو، طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات.

ويساعد نشاط الرياح على تخفيض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في آخره، وخاصة في المناطق المكشوفة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة نهارا وتبقى ليلا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليصبح الطقس حار نهارا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع إستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحا.

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 36 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 25 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم التواجد تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ارتداء الملابس الصيفية وغطاء للرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة والمياه، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالفيوم

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 25 كيلو متر في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 38 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء وخاصة في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء مثالية لممارسة الرياضات المائية في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة في هذه الفترة من كل عام.