وزير الداخلية السنغالي: هناك قوى خفية تسللت إلى المظاهرات

قال أنتوان ديومي، وزير الداخلية السنغالي، إن قوي خفية وراء ارتفاع المظاهرات في عدة مناطق بالبلاد، ونتج عنه وفاة 15 قتيلًا.

وأضاف ديومي، خلال تصريحات في قناة تليفزيونية، أن القوي الخفية استطاعت تدمير مصنع جندر الذى ينتج 12 ألف متر مكعب من المياه، موضحًا بأن ذلك كان سيولد عجزًا مائية في العاصمة وفي التجمعات الأخرى التي تتوزد من هذه المنشأة.

وأوضح أن المسلحين انتشروا في المظاهرات هدفهم نهب وتخرب المملتكات الدولة، مشيرًا إلي أن ما يحدث في البلاد تجاوز لانه يخترق مؤسسات الدولة، وسنتخذ الخطوات اللازمة لاستعادة النظام والتخلص من المرتزقون.

ورفض وزير الداخلية السنغالي، الكشف عن الوفود الخفية التي تهدف إسقاط وزعزعة البلاد، مؤكدًا بأنه قريبًا سيقوم بالكشف عنهم.

ومن جهته، قال وزير السياحة والترفيه مامي مباي نيانغ خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في العاصمة داكار، إن "المتظاهرين الذين نراهم كل يوم يهاجمون مباني الدولة لديهم دافع آخر غير النضال ضد ما يسمى الظلم".

واعتبر مامي مباي نيانغ، أن هؤلاء المسلحين "يستغلون الوضع لزعزعة استقرار الجمهورية"، مردفا: "الذين تحدثوا عن المقاومة والديمقراطية وما شابه ذلك اختفوا، ومهدوا الطريق لمن يحاولون زرع الرعب في الجمهورية".

وأضاف مامي مباي نيانغ أن "الجميع رأى أشخاصا مسلحين ويطلقون النار على السكان" ، داعيا إلى "مسؤولية جميع مكونات المجتمع لمواجهة أعداء السنغال هؤلاء".



