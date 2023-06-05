مبادرة الكاكاو تعقد اجتماعًا واسعة وتدعو الدول للانضمام

عقد أبيدجان وأكرا، الاجتماع الرابعة للجنة التوجيهية لمبادرة الكاكاو بين كوت ديفوار وغانا، في العاصمة الغينية، برئاسة كوبينان كواسي أدغوماني، وزير الزراعة والتنمية الريفية في كوت ديفوار ورئيس المبادرة ونظيره الزراعي في غانا.

عُقد الاجتماع بحضور الأمين التنفيذي للمبادرة أليكس أسانفو ، وكذلك الزعيمان المسؤولان عن إدارة الكاكاو في غانا وكوت ديفوار وهما إيف كوني براهيما من مجلس قهوة الكاكاو وجوزيف بواهن من غانا كاكاو بورد، تمثل غانا وساحل العاج أكثر من 60٪ من الإنتاج العالمي لحبوب الكاكاو.

مبادرة الكاكاو

قال أغوماني، إن المبادرة يجب "ألا تستسلم ، بل أن تمضي إلى أبعد من ذلك ، من أجل إرساء الأسس لسعر مستدام أفضل لمكافأة عادلة لمنتجي الكاكاو في بلداننا".

وأثنى على "البصيرة" لرؤساء الدولتين ، الحسن واتارا ونانا أكوفو ، اللذين قاما ، في إطار مشاوراتهما ، بوضع هذا الإطار التعاوني في رؤية مشتركة ، وهو مبادرة ساحل العاج - غانا.

وأضاف أن أداة التطوير هذه ستتحسن ظروف معيشية وعمل الذين يزرعون الكاكاو بشكل كبير، مشيرًا إلي أن السبب الذي يجعلني أرغب في تشجيع اندماج الكاميرون ونيجيريا في اتحادنا ".

وزير الزراعة الغاني بريان أتشيمبونج



رحب وزير الزراعة الغاني بريان أتشيمبونج ، بعقد هذا الاجتماع الرابع لمبادرة الكاكاو بين كوت ديفوار وغانا بالنسبة له، فرصة للمنظمة لتقييم الوضع، مضيفًا بأننا نشهد الآن تحسنًا في الأسعار في السوق وهذا يظهر بعض الاستقرار في أسواقنا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الأدوات في السوق".

وأشار إلى أن مشكلة الأمن في مناطق الإنتاج وكذلك مسألة انتقال الكاكاو بين البلدين وحتى في أي مكان آخر مما يطرح مشاكل، كل ما يبرر هذه الجلسة لمناقشة هذه القضايا وإمكانية القيام بأعمال مشتركة.

أشار براهيما إيف كوني ، المدير العام لمجلس البن والكاكاو في كوت ديفوار ، الهيئة التنظيمية للقطاع ، إلى أن "فارق الدخل اللائق كان عنصرًا في السماح بإعطاء أفضل سعر للمزارعين" من حيث السعر ، فهرسة الشركاء في القطاع.

وقع البلدان "اتفاقية اقتصادية" تهدف إلى تشكيل لجان فنية تعمل بطريقة تمكنها من إيجاد حلول ، بحيث يدمج السوق بشكل نهائي من أجل دفع أجور أفضل للمزارعين. "لعب شركاء السوق على عنصر واحد، المكافأة التي تحسن كل بلد، لقد لعبوا على هذه المكافأة لتقليل الفوارق، لكننا بقينا يقظين وصلبين للغاية في أحذيتنا عندما يتعلق الأمر ببلدينا ".

"نعقد اجتماعات دورية مع غرف التجارة ونضع معًا شروط تسويق الكاكاو الخاص بنا لذلك نحن نتحرك ببطء، إن احترام فرق الدخل اللائق لم نتعاف تماما ، لكننا لسنا بعيدين عنه في الوقت الحالي.

يطلب البلدان المنتجان من مصنعي الشوكولاتة والتجار مكافآت أكثر إنصافًا للمنتجين من خلال احترام فرق الدخل اللائق.