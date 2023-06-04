البنك الإفريقي للتنمية يخصص 950 ألف دولار لأصحاب المشروعات الصغيرة في منطقة الساحل

للسيدات

أعلن الصندوق للتنمية الأفريقي، عن منحة بقيمة 950 ألف دولار، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء في منطقة الساحل الأفريقي، تحديدًا في منطقتي بوركينافاسو، مالى، موريتانيا، النيجر، تشاد.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي له، أنه أضافة إلي منحة السابقة بقيمة 3.9 مليون دولار إلي 1400 شركة تقودها نساء، لدعم وتنمية المرآة في التنمية الأقتصادية وبناء المجتمع.

وقال مالادو كابا، مدير برنامج النوع الاجتماعي والمرآة والمجتمع المدنى بالبنك الأفريقي للتنمية، إن المجموعة الواسعة من التدريبات المتعلقة بالأعمال التجارية ستقطع شوطًا طويلاً نحو تحقيق هذا الهدف.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن العقبات التي تواجهها المرأة في تكامل الحياة الاقتصادية والمزايا، من حيث خلق فرص العمل والقيمة المضافة التي تولدها الشركات التي تديرها نساء، لافتًا إلي أن البنك أنشاء برنامج “روابط الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسط في القارة السمراء”.

و يهدف على وجه التحديد إلى التغلب على العقبات ومساعدة رائدات الأعمال على تطوير أعمالهن ، كجزء من استراتيجيته لتنمية القطاع الخاص 2021-2024 ، استراتيجية المساواة بين الجنسين 2021- 2025 واستراتيجية معالجة الهشاشة 2022-2026 حسب التقرير.

