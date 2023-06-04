ماسورة مياه تًصيب سباك بنزيف في المخ

تباشر نيابة الجيزة ، التحقيقات موسعة في واقعة إصابة سباك بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس في شارع شباب المنيب بالجيزة ، تم نقل المصاب الي المستشفي وتوالت النيابة العامة التحقيق في الواقعة .

تفاصيل واقعة إصابة سباك في المنيب

وكانت البداية بتلقي شرطة النجدة بالجيزة ، إخطارًا من مستشفى أم المصريين، يفيد بسقوط شخص من علو في شارع شباب المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم للواقعة.

تبين من الانتقال والفحص ، سقوط سباك يبلغ من العمر 30 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ، جراء سقوطة من الطابق السادس خلال قيامه بتركيب شبكة مواسير مياه شرب، مستخدمًا الحبال، وخلال ذلك انقطع الحبل، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة فتاة بمنشاة القناطر

كما اختل توازن فتاة ، وسقطت من شرفة منزلها، وأصيبت بكسور وكدمات، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

و البداية كانت إخطارا تلقاه ضباط مباحث قسم منشأة القناطر ، يفيد بسقوط فتاة من أعلى شرفة منزلها بمنشأة القناطر ، ومن التحريات الأولية تبين أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وجري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

شاب يسقط من اعلي عقار في الشيخ زايد

ولقي شاب مصرعه اثر سقوطه من أعلى عقار في الشيخ زايد وفارق الحياة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وبورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة الشيخ زايد، وتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من أعلى عقار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.