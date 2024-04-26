علام ينعى محاميين قُتلا في أسيوط ويشكل لجنة قانونية

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أُسر شهيدي المحاماة، حمدي ميلاد، وحسين أشرف، المحاميان بأسيوط، اللذان اغتالتهما يد البلطجة الآثمة.



ونعى نقيب المحامين باسمه واسم مجلس نقابة المحامين المصرية، شهداء المحاماة حمدي ميلاد بلقاسم، وحسين أشرف، المحاميان بأسيوط، اللذان اغتالتهما يد البلطجة الآثمة.



وتقدم لأسرهما وذويهما ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهما بالرحمة والغفران، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وكلف عبدالحليم علام، محمد الجاحر، نقيب شمال أسيوط، ومجلسه الفرعي، ومحمد فزاع، ومحمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حتى يقدم القاتل إلى المحاكمة العاجلة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهداء.

يذكر أن اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من مأمور مركز القوصية، بمقتل 4 أشخاص على يد مسجل خطر لخلاف على قطعة أرض.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن وضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى، وتم تحرير المحضر والتحفظ على الجثث في المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

المحامين: 30 أبريل آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج:

تهيب النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج قبل يوم 30 أبريل 2024.

وتؤكد النقابة أن 30 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج المحامين وأسرهم للعام الحالي، ولن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.

جدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان ينتهى في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.

وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

بيان نقابة المحامين بعد واقعة التعدي على محامٍ أمام محكمة مصر الجديدة:

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بخصوص واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأكد نقيب المحامين، أنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد السادة المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وتابع:«قد كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملًا».



وقال إنه على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق السادة المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن.