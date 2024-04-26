بذكرى ميلادها.. أهم المحطات في حياة إحسان القلعاوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة إحسان القلعاوي، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن ما زالت أعمالها خالده في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أهم المحطات الفنية في حياة إحسان القلعاوي:-