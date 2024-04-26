بذكرى ميلادها.. أهم المحطات في حياة إحسان القلعاوي
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة إحسان القلعاوي، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن ما زالت أعمالها خالده في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي.
وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أهم المحطات الفنية في حياة إحسان القلعاوي:-
- اسمها إحسان عبد الحليم القلعاوي.
- ولدت عام 1932.
- حصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية.
- كانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة في العديد من المسلسلات.
- قدمت العديد من المسرحيات كما عملت في المسرح الكوميدي والقطاع الخاص.
- ومن أشهر مسرحياتها مسرحية هانم.
- ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية دور زنوبة في مسلسل (عودة الروح) من إخراج حسين كمال.
- ومن مسلسلاتها التلفزيونية مسلسل (قضية نسب).
- وكانت آخر مسلسل شاركت به هو مسلسل (هيما) مع عبلة كامل وأحمد رزق.
- أما عن أفلامها السينمائية فلقد قدمت العديد من الأدوار ومنها (علي سبايسي، رحلة مشبوهة، شوادر، إنتحار مدرس ثانوي، الوحوش الصغيرة، لست قاتلًا) وغيرها، وآخرها (ليلة سقوط بغداد).
- كما جسدت العديد من الأدوار الهامة في الإذاعة وإن كان أشهرها شخصية عزيزة في المسلسل الإذاعي الشهير (عائلة مرزوق أفندي) ومسلسل (ترويض الشرسة).
- رحلت عن عالمنا الفنانة إحسان القلعاوي في 31 ديسمبر 2008 بنيوجيرسي في الولايات المتحدة اﻷمريكية عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كانت تقيم مع إبنتها للعلاج هناك.