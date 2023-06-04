إصابة فناة سقطت من أعلي شرفة منزلها بمنشأة القناطر

تعرضت فتاة للاصابة بكسور وكدمات ، بعدما اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تفاصيل سقوط فتاة منشأة القناطر

وكانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم منشأة القناطر ، إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من أعلى شرفة منزلها بمنشأة القناطر ، وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

سقوط شاب من اعلي عقار بالشيخ زايد

كما سقط شاب من أعلى عقار في الشيخ زايد وفارق الحياة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة الشيخ زايد، وتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من أعلى عقار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حسن شاكوش وزوجته امام محكمة الاسرة

فيما حفظت جهات التحقيق ، جميع الاتهامات الجنائية في خلاف ريم طارق مع زوجها مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، وتحويلها لمحكمة الأسرة.

وقد اخلت جهات التحقيق بأكتوبر، زوجة حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات في البلاغ المقدم من الأخير، بنشرها أخبارًا كاذبة حول سرقته لمشغولاتها الذهبية ، وقائمة المنقولات والتزوير في محررات رسمية.

وفي وقت سابق ، قد قدم محامي ريم طارق ، ما يفيد بأن موكلته أبلغت زوجها بأنها ليست "بكرًا رشيدًا"، وسبق الزواج لها، مطالبًا باستدعاء المأذون الذي عقد القران، متهمًا الزوج بالتزوير في أوراق رسمية.

وصرحت ريم طارق، إن المشغولات الذهبية "الشبكة"، وقائمة المنقولات ليسوا في حيازتها، مشيرةً إلى خروجها من منزل الزوجية بملابس البيت بعد نشوب خلافات بينها وبين شاكوش.