الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يتقدم على الوداد المغربي في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/2023، والمقامة على ملعب القاهرة الدولي.

 

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تفاصيل الشوط الأول بين الأهلي والوداد

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الأهلي على مستوى الاستحواز على الكرة، حيث هاجم الفريق الأحمر بقوة كبيرة لكنه لم بستطع التسجيل خلال الربع ساعة الأولى، بينما لجأ وداد الأمة للدفاع معتمدًا على اللهجمات المرتدة المعاكسة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، لكن تقنية الفيديو “الفار” قامت باستدعاء حكم الساحة ليقرر إلغاء قراره ويحتسب اسقاط لصالح الفريق المغربي.

بينما سقط حسين الشحات بعد تدخل مدافع الوداد عليه في منطقة الجزاء، لكن حكم المواجهة قرر استكمال المباراة دون احتساب شيء.

وأنقذ مصطفى شوبير كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر الشوط، بعد انفراد كامل من قبل لاعب وسط الملعب الوداد الجعدي، ومع نهاية الشوط الأول بدأ الفريق المغربي في تشكيل خطورة كبيرة على الأهلي، حيث خرج الفريق من مناطقه الدفاعية في اَخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بعد عرضية مميزة من حسين الشحات.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

مصطفى شوبير، في حراسة المرمى. ‏

الدفاع: علي معلول- محمد هاني- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم.   ‏

الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- حمدي فتحي- بيرسي تاو- حسين الشحات. ‏

الهجوم: محمود كهربا.

مشوار الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

نجح الأهلى في حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة بمجموع المباراتين الذهاب والعودة.

بينما صعد الوداد المغربي لنهائي الشامبيونزليج الإفريقي، بعدما تعادل مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 2/2 ببريتوريا، ليستفيد تعادله في الذهاب بالمغرب 0/0 بقانون تسجيل الأهداف خارج الديار.

وحضر موقعة الأهلى أمام الوداد بستاد القاهرة أكثر من 50 ألف مشجع، ليشهد الشوط الأول تأثير جماهير قوي على اللاعبين.

ومن المقرر أن تُلعب موقعة العودة على ملعب مركب محمد الخامس في العاشرة من مساء الحادي عشر من الشهر الجاري.

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