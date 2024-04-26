تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس اليوم.. يسود اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل طقس مائل للحرارة في فترة النهار، وذلك على شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء ومعتدلا على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى .

أما عن الرياح، فتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد.

وعن حالة الطقس غدًا.. من المتوقع أن يشهد طقس غد السبت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسلا جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، ووسط وجنوب الصعيد، قد تصل للسيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، على أن يكون هناك نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

فيما يسود يومي الأحد والاثنين الموافقين (28 و29) أبريل أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسلا جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشهد يوما الثلاثاء 30 أبريل والأربعاء 1 مايو، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى.