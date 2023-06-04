بولندا تنفي صلتها بالهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية

أكدت الاستخبارات البولندية عدم وجود أي صلة بين مجموعة المرتزقة البولنديين الذين شاركوا في هجوم مقاطعة بيلغورود الروسية والأجهزة الرسمية للدولة. وجاء هذا التأكيد ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى انتمائهم لقوات بولندية معترف بها رسميًا.

السكرتير الصحفي للوزير المنسق للخدمات الخاصة في بولندا ينفي مشاركة بولندا

وصرح السكرتير الصحفي للوزير المنسق للخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، عبر "تويتر" بأن المرتزقة البولنديين المذكورين ليسوا مرتبطين بالجيش البولندي أو أي مؤسسة رسمية في البلاد. كما أكد زارين أنه لا ينبغي أن تُربط نشاطات المرتزقة البولنديين المؤيدين لأوكرانيا ومشاركتهم في حربها ضد روسيا بالسلطات الحكومية في بولندا.

مرتزقة بولنديين يعلنون مشاركتهم في هجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت مجموعة من المرتزقة البولنديين الذين يقاتلون في أوكرانيا مشاركتهم في هجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية. ونُشرت رسائل على قناة "Telegram Polski Korpus Ochotniczy" التي تُعتبر القناة الرسمية للمرتزقة البولنديين في أوكرانيا تؤكد مشاركتهم في العملية. لكن هذه الرسائل تم حذفها بعد فترة قصيرة من نشرها.

وفي وقت سابق، تصاعدت التوترات في منطقة بحر البلطيق بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، وشهدت المنطقة مناورات عسكرية كبيرة من الطرفين. وقد أثار الهجوم على مقاطعة بيلغورود تساؤلات حول مدى تورط الدول الأعضاء في الناتو في دعم المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.

وعلى الرغم من التكذيب الذي صدر عن الاستخبارات البولندية، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن تفاصيل الهجوم والجهات المتورطة فيه. من المهم أن تتم متابعة التطورات والتأكد من المعلومات قبل اتخاذ أي استنتاجات نهائية.

وتثير مشاركة المرتزقة البولنديين في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية قلقًا وتعقيدات جديدة في العلاقات بين الدول المعنية. وقد تكون هذه الأحداث تعكس التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على الساحة الدولية.

وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن يؤدي ظهور المرتزقة والقوى الخارجية المشاركة في النزاعات إلى زيادة التوتر وتأجيج الصراعات الإقليمية. بينما يجري التحقيق في مشاركة المرتزقة البولنديين وتأكيد صلتهم أو عدم صلتهم بالأجهزة الدولية