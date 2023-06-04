خبير اقتصادي يتوقع زيادة أسعار البترول.. قفزة في 2024

اتفق تحالف أوبك بلس، على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون يوميًا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024، ويخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2024، كما ان هناك انتظار لإعلان تفاصيل جديد في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في 26 نوفمبر في فيينا، وخرجت التوقعات بأن هناك زيادة اسعار البترول.

توقعات زيادة اسعار البترول

“أوبك بلس” تعلن تخفيض إنتاج النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا في 2024

وعلق الدكتور صلاح فهمي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، والخبير الاقتصادي على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، مشددًا على أن هناك نوعين من السعر، وأولهما السعر المستقبلي وهو التعاقد على سعر ما ويتم التعاقد عليه، ويكون هناك ثبات في الأسعار رغم ارتفاع أو انخفاض سعر النفط العالمي، كما أن هناك سعر أخر الذي يعرف بالدارج ويرتبط بالطلب والعرض.

وأوضح “فهمي”، خلال تصريحات خاصة له مع بوابة الوفد الإلكترونية، أن تقليل الإنتاج سيؤدي إلى زيادة سعر البترول بعد تقليل حجم الكميات المعروضة، والذي يعرف بالعرض والطلب، موضحًا أن هذه الزيادة ستحدث على مستوى كافة الدول، حيث "أوبك" هي منظمة ومجموعة من الدول تشترك مع بعضها في تحديد السعر، ولن يكون هناك دولة أو منظمة أو شركة تنفرد بتحديد السعر.

وأضاف أن تخفيض السعر في أي منتج يبدأ مع زيادة المعروض، بينما على العكس زيادة الاسعار يكون من خلال تخفيض الإنتاج وهو ما حدث اليوم، مشيرًا إلى أن السعر الخاص بالنفط يرتبط بالعرض والطلب بجانب التوقعات المستقبلية بحجم الاستهلاك في فترة ما، كما أن السعر ايضًا يرتبط بالفصل أو الفترة أو الحالة الجوية، وهو صيف أم شتاء، وهو عامل مؤثر بشكل كبير على الأسعار في أوروبا، ولذلك يتوقع بأن يكون هناك زيادة اسعار البترول.

وأعلن تحالف "أوبك بلس"، أنه سيكون هناك تخفيض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية، كما أنه أعلن ايضًا أن عمان تعلن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.