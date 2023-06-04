سياحة الشيوخ: جهود القيادة السياسية في دعم السياحة سيكون لها مردود إيجابي على القطاع

طالب النائب محمد سعيد الدابي ، وكيل لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ ، وزارة السياحة بتنظيم حملات توعوية في جميع وسائل الاعلام للترويج للمنتج السياحي المصري سواء على المستوي المحلي أو العالمي مؤكدا ان الوصول الى المستهدفات التي وضعتها الوزارة يحتاج الي مجهود كبير وتضافر الجهود .

وأضاف الدابي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار لعرض خطة وزارة السياحه وبرامجها بان وزارة السياحة تقوم بمجهود كبير في دعم القطاع ولكن الازمات الاقتصادية كان لها تاثير كبير ، والقطاع بدا يتعافي من تبعات هذه الازمة بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في دعم قطاع السياحه من خلال ادوات واجراءات سيكون لها مردود إيجابي كبير علي القطاع .

وسأل الدابي وزير السياحه عن مصير قانون 8 والذي يهدف لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية .

وكذلك الحد الأدنى للأسعار بما يحقق ميزة تنافسية علي تقديم المنتج السياحي المصري .

وتابع الدابي بان المستهدف الذي وضعته وزارة السياحه بـ 30 مليون سائح سيحقق طفرة كبيرة في عوائد السياحة كبيرة للموازنة العامه للدولة ، ولكن يحتاج الي زيادة في عدد الغرف السياحية الي 500 الف غرفه بما يتناسب مع المستهدف المطلوب تحقيقه .