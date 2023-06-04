حميدتي يرحب بالبيان السعودي الأمريكي ويدعو للعودة إلى طاولة المفاوضات

قدّم قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، ترحيبه بالبيان المشترك الذي أصدرته السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ودعا في تدوينة على صفحته في فيسبوك إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

أعرب حميدتي عن إجراءه اتصالًا هاتفيًا، الأحد، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث ناقشا "مجمل الأوضاع في السودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الأمريكية".

حميدتي يعبر عن التزامه بحماية المدنيين:

أكد حميدتي دعمه لمنبر جدة والتزامه بإعلان حماية المدنيين وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة التي يعانيها الشعب السوداني.

وأشاد بالبيان المشترك الذي أصدرته الوساطة حول استمرار المباحثات غير المباشرة، معربًا عن تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد وأهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في السودان.

هدنة سودانية بقيادة سعودية أمريكية:

جدير بالذكر أن السعودية والولايات المتحدة دعتا الأطراف النزاعية في السودان إلى التوصل لهدنة جديدة وتنفيذها بشكل فعال، وذلك في ظل استمرار القتال في العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور.

وتعكس هذه المبادرة الدولية الرغبة في وقف العنف والتوصل إلى حل دائم للصراع الدامي الذي يعاني منه السودان، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ شهر أبريل الماضي.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى بلغ 528 شخصًا، وأصيب 4599 آخرين جراء الاشتباكات العنيفة، وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى توفير المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي المعاناة الإنسانية في البلاد.

البرهان يجمد حسابات قوات الدعم السريع:

وفي وقت سابق أصدر البرهان قرارًا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات، أو ميزانيات مرصودة لها. كما أنهى خدمة أربعة ضباط من الجيش برتبتي لواء وعميد كانوا قد انتدبوا للعمل بقوات الدعم السريع بينهم قائد العمليات بالدعم السريع ورئيس وفد الدعم للتفاوض بجدة ومدير مكتب حميدتي بعد رفضهم الاستجابة لقراره بإنهاء كل انتدابات القوات النظامية بالدعم السريع، كما أعفى البرهان، المدير العام السابق للشرطة، وكلف بدله الفريق خالد حسان محيي الدين.

البرهان ينهي خدمة سفير السودان في ألمانيا:

وفي الشق المدني أنهى البرهان خدمة سفير السودان السابق في ألمانيا والمتحدث السابق باسم الخارجية السودانية كما أعفى محافظ البنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وعين برعي الصديق علي أحمد بديلًا له.