وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان آليات تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان آليات تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة

وبحث اللقاء آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية وكذا الإدارة والتشغيل والأولويات فيما يخص مشروعات البنية التحتية بالمنظومة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية فيما يخص خلايا الدفن الصحى ومصانع تدوير المخلفات على مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تحقيق الإستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق الجيد في إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة مع وزارة البيئة بروح الفريق الواحد بما يساهم في تحسين مستوى النظافة على أرض جميع المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن بوجود تحسن فى منظومة النظافة بشكل حضاري.

وأكد اللواء "هشام آمنة" علي قيام الوزارة بمتابعة جهود المحافظات لرفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية، مشيراً إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتي تم استلامها والانتهاء منها، لافتا إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير، خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المتواصل، والعمل التشاركي بين كافة الجهات المعنية، لتطبيق الحلول المستدامة للارتقاء بالإدارة المتكاملة للمخلفات لإحساس المواطن المصري بإختلاف واضح وتحسن في أداء الخدمات حفاظا على صحته وتحسين البيئة المصرية.

كما شددت وزيرة البيئة على ضرورة وضع حلول سريعة لتشغيل كافة مواقع تدوير ومعالجة المخلفات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وايضا العمل على تشغيل و تأهيل وإنشاء مرافق معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات،والادارة السليمة لمواقع التخلص النهائي، بالإضافة الى القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.

كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار إحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات المتعاقد معها لإدارة المخلفات، مشيرة الى أن التعاقدات التي تمت مع تلك الشركات تهدف إلى رفع كفاءة الجمع السكنى والتجاري بنطاق الخدمة بشكل تدريجيي بحيث تصل 100%، وتحقيق النظافة للشوارع بكافة انواعها وفئاتها المختلفة بنسبة 100 % على مدار اليوم من رفع المخلفات الناتجة عن القصور في أعمال الجمع ونقلها إلي الأماكن المخصصة، وكذلك القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة، وتقديم برامج التوعية العامة لرفع الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات، بالاضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحى الناتج عن التلوث البيئي، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.



